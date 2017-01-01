В Иванове пройдет всероссийский турнир по вольной борьбе





22-23 апреля в Иванове пройдет всероссийский турнир по вольной борьбе «Золотое кольцо России». Соревнования будут посвящены памяти основоположника вольной борьбы в Ивановской области Усара Усарова.

Поединки состоятся в спорткомплексе «Спартак». Начало – в 10.00.

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