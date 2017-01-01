Новости
18 минут назад
В Иванове пройдет всероссийский турнир по вольной борьбе
22-23 апреля в Иванове пройдет всероссийский турнир по вольной борьбе «Золотое кольцо России». Соревнования будут посвящены памяти основоположника вольной борьбы в Ивановской области Усара Усарова.
Поединки состоятся в спорткомплексе «Спартак». Начало – в 10.00.
ключевые слова: спорт вольная борьба турнир
- оцените новость:
-
(0)
- 60
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 12:19На трассе Иваново-Ярославль грузовик столкнулся с микроавтобусом: трое пострадавших
-
(0)
- 693
сегодня, 10:16Елисеев: "То, что называют дачей Медведева в Плесе - это моя дача"
Руководитель фонда "ДАР" рассказал, что в Миловке кроме Медведева отдыхают "...крупные бизнесмены, политики, видные общественные деятели".
-
(2)
- 3536