Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

29 минут назад

В Костроме мужчина убил продавщицу, уехал на ее машине в Ивановскую область, попал в ДТП и сжег машину

Уголовное дело расследовано и в ближайшее время будет направлено в суд - ФОТО


Жестокое преступление, потрясшее всю Кострому, было совершено в июле прошлого года. 40-летний местный житель ворвался в магазин «Смак» и, угрожая ножом, потребовал от продавщицы отдать ему все имеющиеся в торговой точке деньги. 52-летняя женщина отказалась и стала сопротивляться. Тогда налетчик нанес ей больше 50 ударов ножом, забрал 15 тысяч, два сотовых телефона, ключи от машины продавщицы и с места преступления скрылся. Раненая женщина успела позвонить в полицию, после чего скончалась на месте.

Убийца же отправился на ее машине в Ивановскую область, где не справился с управлением и вылетел в кювет. Затем он сжег машину. Задержали злоумышленника в Белгородской области при попытке нелегально пересечь границу РФ.

В настоящее время уголовное дело расследовано и в ближайшее время будет направлено в суд.

Фото: k1news.ru



ключевые слова: убийство следствие суд
  • оцените новость:
  • (0)
  • 336
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Елисеев: "То, что называют дачей Медведева в Плесе - это моя дача"
				
сегодня, 10:16

				

				Елисеев: "То, что называют дачей Медведева в Плесе - это моя дача" 
								

					Руководитель фонда "ДАР" рассказал, что в Миловке кроме Медведева отдыхают "...крупные бизнесмены, политики, видные общественные деятели". 				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3535						
    •