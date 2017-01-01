В Костроме мужчина убил продавщицу, уехал на ее машине в Ивановскую область, попал в ДТП и сжег машину

Уголовное дело расследовано и в ближайшее время будет направлено в суд - ФОТО







Жестокое преступление, потрясшее всю Кострому, было совершено в июле прошлого года. 40-летний местный житель ворвался в магазин «Смак» и, угрожая ножом, потребовал от продавщицы отдать ему все имеющиеся в торговой точке деньги. 52-летняя женщина отказалась и стала сопротивляться. Тогда налетчик нанес ей больше 50 ударов ножом, забрал 15 тысяч, два сотовых телефона, ключи от машины продавщицы и с места преступления скрылся. Раненая женщина успела позвонить в полицию, после чего скончалась на месте.

Убийца же отправился на ее машине в Ивановскую область, где не справился с управлением и вылетел в кювет. Затем он сжег машину. Задержали злоумышленника в Белгородской области при попытке нелегально пересечь границу РФ.

В настоящее время уголовное дело расследовано и в ближайшее время будет направлено в суд.



Фото: k1news.ru



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