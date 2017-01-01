В Юрьевецком районе с поличным задержан браконьер





В Юрьевецком районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в браконьерстве. 26-летний житель Костромской области занимался незаконным ловом рыбы при помощи ставных сетей в акватории Волги в Юрьевецком районе. Полицейские задержали рыбака с поличным и изъяли у него запрещенные орудия лова и весь улов – порядка 40 рыб. Сейчас по факту незаконной добычи водных биоресурсов решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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