Подведены итоги выполнения графиков по объектам Ивановской ДСК





Компания «Стройиндустрия-Холдинг» подвела итоги выполнения графиков по объектам Ивановской ДСК по состоянию на 13 апреля 2017 года. По сравнению с 4 апреля проценты выполнения работ выросли по следующим объектам:

- литер 1 корпус Б в микрорайоне «Сухово-Дерябихский»: отделочные работы на 20%, наружные и внутренние инженерные системы - на 40%, благоустройство - на 7%,

- литер 1 в микрорайоне «Рождественский»: отделочные работы на 25%, наружные и внутренние инженерные системы - на 30%,

- литер 2 в микрорайоне «Рождественский»: монтаж - на 5%,

- литер 3 в микрорайоне «Рождественский»: монтаж - на 4%,

- литер 4 в микрорайоне «Рождественский»: монтаж - на 6%,

- литер 7 в микрорайоне «Рождественский»: монтаж - на 5%,

- литер 2 по ул. Парижской Коммуны: монтаж - на 4%,

- третий этап строительства дома 38 по ул. Рабфаковская: отделочные работы - на 22%, наружные и внутренние инженерные системы - на 20%.

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