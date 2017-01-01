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Новости

сегодня, 12:59

Волонтеры приведут в порядок захоронения ветеранов на ивановских кладбищах

В регионе стартует акция «Весенняя неделя добра»


С 15 апреля в Ивановской области стартует волонтерская акция «Весенняя неделя добра». В течение недели школьники и студенты примут участие в экологических рейдах и десантах, акциях по благоустройству пришкольных территорий, воинских захоронений, памятников и обелисков. Также будут организованы концертные программы для ветеранов.

В субботу, 22 апреля, в рамках акции в Доме-интернате для ветеранов войны и труда «Лесное» состоится субботник и концерт. В этот же день планируется провести субботник в Доме престарелых в м. Богородское, над которым уже 7 лет шефствуют ребята из Союза детских организаций и объединений.

«В период с 29 апреля по 9 мая волонтеры планируют провести работы по благоустройству захоронений ветеранов и участников Великой Отечественной войны, находящихся на городских ивановских кладбищах. В проведении работ примут участие и военнослужащие», - говорится в сообщении регионального департамента образования.



ключевые слова: волонтеры акция захоронения кладбище благоустройство
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