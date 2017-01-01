Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные





Суббота, 15 апреля

В ближайшие выходные в образовательных учреждениях города пройдут традиционные субботники.

Юбилейный концерт ансамбля народного танца «Иван да Марья» состоится в субботу в Центре культуры и отдыха, начало в 18.00.

Воскресенье, 16 апреля

В парках культуры и отдыха пройдут народные гуляния и культурно-развлекательные мероприятия, посвященные Православной Пасхе.

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