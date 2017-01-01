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3 минуты назад
Новый аттракцион для взрослых в Кинешме испытали на мешках с песком
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В Кинешме проверили на прочность установленную недавно в Парке культуры и отдыха имени 35-летия Победы карусель «Тропикана». Как сообщает сайт Кинешемец.RU, испытывали новый аттракцион для взрослых при помощи 60-киллограмовых мешков с песком.
Запуск карусели прошел успешно и показал, что кресла выдерживают нагрузку до 120 килограмм. Работать аттракцион «Тропикана», обошедшийся городу в 1 миллион 900 тысяч рублей, начнет в мае.Фото, видео: Кинешемец.RU
ключевые слова: аттракцион карусель
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