Новый аттракцион для взрослых в Кинешме испытали на мешках с песком

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В Кинешме проверили на прочность установленную недавно в Парке культуры и отдыха имени 35-летия Победы карусель «Тропикана». Как сообщает сайт Кинешемец.RU, испытывали новый аттракцион для взрослых при помощи 60-киллограмовых мешков с песком.

Запуск карусели прошел успешно и показал, что кресла выдерживают нагрузку до 120 килограмм. Работать аттракцион «Тропикана», обошедшийся городу в 1 миллион 900 тысяч рублей, начнет в мае.

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Фото, видео: Кинешемец.RU