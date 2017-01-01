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22 минуты назад
Ряд домов в Иванове отключат от газоснабжения
В связи с ремонтом на газопроводе
19 апреля на 4-1 Деревенской улице в Иванове будут проводиться работы на газопроводе низкого давления. В связи с этим, сообщает мэрия, несколько домов временно останутся без газоснабжения:
- по ул. 4-я Деревенская, дома 58; 60; 62;
- в П/О 14, дома 267; 260.
Время отключения – с 09.00 до 17.00.
ключевые слова: газ газоснабжение газопровод ремонт
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