На трассе Иваново-Ярославль грузовик столкнулся с микроавтобусом: трое пострадавших





Автоавария произошла сегодня около половины 10 утра на пересечении автодорог Иваново-Ярославль и Писцово-Комсомольск. Грузовой автомобиль «МАЗ», перевозивший литой асфальт, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, столкнулся с микроавтобусом «Форд Транзит».

Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадали три человека: водитель и 2 пассажира микроавтобуса. Характер полученных ими травм уточняется.

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