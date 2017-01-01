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Новости

29 минут назад

На трассе Иваново-Ярославль грузовик столкнулся с микроавтобусом: трое пострадавших


Автоавария произошла сегодня около половины 10 утра на пересечении автодорог Иваново-Ярославль и Писцово-Комсомольск. Грузовой автомобиль «МАЗ», перевозивший литой асфальт, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, столкнулся с микроавтобусом «Форд Транзит».

Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадали три человека: водитель и 2 пассажира микроавтобуса. Характер полученных ими травм уточняется.



ключевые слова: ДТП грузовик микроавтобус пассажиры пострадавшие
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 13 минут назад
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							Ну и описание ДТП! Маз поворачивал на разрешающий, а микроавтобус по небу летел?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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