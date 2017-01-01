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29 минут назад
На трассе Иваново-Ярославль грузовик столкнулся с микроавтобусом: трое пострадавших
Автоавария произошла сегодня около половины 10 утра на пересечении автодорог Иваново-Ярославль и Писцово-Комсомольск. Грузовой автомобиль «МАЗ», перевозивший литой асфальт, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, столкнулся с микроавтобусом «Форд Транзит».
Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадали три человека: водитель и 2 пассажира микроавтобуса. Характер полученных ими травм уточняется.
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- ЙЯdЪ13 минут назадНу и описание ДТП! Маз поворачивал на разрешающий, а микроавтобус по небу летел?
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