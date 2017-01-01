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В Заволжске у задержанной нетрезвой женщины изъяли патроны к нарезному оружию
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
В Заволжске в дежурную часть отдела полиции была доставлена 44-летняя женщина – за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. При проведении личного досмотра правонарушительницы полицейские обнаружили и изъяли у нее три патрона предположительно к нарезному охотничьему оружию. Со слов задержанной, боеприпасы она нашла на пустыре.
В настоящее время изъятое передано на экспертизу. По факту незаконного хранения боеприпасов проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, фигурантка ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за грабеж, кражу и оскорбление представителя власти.
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