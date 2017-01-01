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Новости

44 минуты назад

В Ивановской области молодой человек отдал 155 тысяч рублей ради знакомства с девушками в интернете


В полицию обратился 27-летний житель одной из деревень Ивановского района. Молодой человек сообщил, что стал жертвой интернет-мошенников.

По словам потерпевшего, он зарегистрировался на сайте знакомств в одной из соцсетей. После регистрации ему было предложено перевести администратору сайта определенную сумму, чтобы тот в свою очередь отправил ему ссылки на аккаунты с контактными данными девушек.

Через платежную систему потерпевший перечислил 10 тысяч рублей, но после банковской операции администратор стал отрицать поступление денег и попросил повторно выполнить операцию. В итоге молодой человек лишился 155 тысяч рублей.

В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: интернет сайт знакомств мошенничество полиция
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									vofchik								
							
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  • 19 минут назад
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							Одним словом "дебил". 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 11 минут назад
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							Это случайно не местный женоненавистник Яндарбиев?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
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  • 10 секунд назад
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							Поздравляю Вас молодой человек-вы идиот. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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