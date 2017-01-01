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В Ивановской области молодой человек отдал 155 тысяч рублей ради знакомства с девушками в интернете
В полицию обратился 27-летний житель одной из деревень Ивановского района. Молодой человек сообщил, что стал жертвой интернет-мошенников.
По словам потерпевшего, он зарегистрировался на сайте знакомств в одной из соцсетей. После регистрации ему было предложено перевести администратору сайта определенную сумму, чтобы тот в свою очередь отправил ему ссылки на аккаунты с контактными данными девушек.
Через платежную систему потерпевший перечислил 10 тысяч рублей, но после банковской операции администратор стал отрицать поступление денег и попросил повторно выполнить операцию. В итоге молодой человек лишился 155 тысяч рублей.
В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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Комментарии (3)
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- vofchik19 минут назадОдним словом "дебил".
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- ЙЯdЪ11 минут назадЭто случайно не местный женоненавистник Яндарбиев?
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- fox10 секунд назадПоздравляю Вас молодой человек-вы идиот.
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