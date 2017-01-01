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56 минут назад
В Шуе мужчина ударил сожительницу топором по голове из-за кошки с котенком
Суд приговорил его к 1 году колонии-поселению
В Шуе вынесен приговор 54-летнему местному жителю. Он признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека.
Преступление было совершено в августе 2016 года. Подсудимый поругался со своей сожительницей из-за живущей в их доме кошки с котенком. Во время ссоры мужчина схватил топор и нанес им подруге два удара по голове. Женщина получила травмы, которые были квалифицированы как повреждения здоровью средней тяжести.
На днях состоялся суд. Приговор – 1 год колонии-поселения.
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Комментарии (1)
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- Bobrov3712 минут назадОн признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека. Надеюсь он обухом топора слегка задел, а не за острие топора такая квалификация!
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