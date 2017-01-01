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Новости

сегодня, 11:30

В Иванове девушка получила травмы при падении в автобусе

Водителя общественного транспорта разыскивает дорожная полиция


ДТП случилось 13 апреля около 09.45 на регулируемом перекрестке проспекта Ленина с улицей Красной Армии. В салоне неустановленного автобуса при резком торможении упала 24-летняя пассажирка. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, девушка получила повреждение связок лодыжки и ушиб колена. С места ДТП водитель автобуса уехал. Сейчас его разыскивают сотрудники дорожной полиции.



ключевые слова: ДТП автобус пассажир
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Bobrov37								
							
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  • сегодня, 11:45
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							За поручни нужно держаться, а не в телефон тыкать! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • 55 минут назад
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										-1
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							Гонять меньше надо!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто  ник								
							
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  • 30 минут назад
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							Вот первая версия, связанная телефоном, более правдоподобна.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 10:16

				

				Елисеев: "То, что называют дачей Медведева в Плесе - это моя дача" 
								

					Руководитель фонда "ДАР" рассказал, что в Миловке кроме Медведева отдыхают "...крупные бизнесмены, политики, видные общественные деятели". 				

				

	    			
    
	    				
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