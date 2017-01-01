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сегодня, 11:30
В Иванове девушка получила травмы при падении в автобусе
Водителя общественного транспорта разыскивает дорожная полиция
ДТП случилось 13 апреля около 09.45 на регулируемом перекрестке проспекта Ленина с улицей Красной Армии. В салоне неустановленного автобуса при резком торможении упала 24-летняя пассажирка. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, девушка получила повреждение связок лодыжки и ушиб колена. С места ДТП водитель автобуса уехал. Сейчас его разыскивают сотрудники дорожной полиции.
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- Bobrov37сегодня, 11:45За поручни нужно держаться, а не в телефон тыкать!
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- Makar3755 минут назадГонять меньше надо!
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- просто ник30 минут назадВот первая версия, связанная телефоном, более правдоподобна.
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