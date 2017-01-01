26-летний житель Шуйского района украл в Иванове продукты и спиртное

В настоящее время злоумышленник задержан полицией





Кражу молодой шуянин совершил в одном из магазинов на улице Полка Нормандия-Неман в областном центре. Он открыто похитил продукты питания и бутылку водки, после чего скрылся.

Сотрудники торговой точки обратились в полицию, и вскоре оперативники установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Сейчас 26-летнего фигуранта проверяют на причастность и к другим криминальным деяниям.

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