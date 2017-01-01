Новости
сегодня, 11:20
26-летний житель Шуйского района украл в Иванове продукты и спиртное
В настоящее время злоумышленник задержан полицией
Кражу молодой шуянин совершил в одном из магазинов на улице Полка Нормандия-Неман в областном центре. Он открыто похитил продукты питания и бутылку водки, после чего скрылся.
Сотрудники торговой точки обратились в полицию, и вскоре оперативники установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Сейчас 26-летнего фигуранта проверяют на причастность и к другим криминальным деяниям.
- оцените новость:
-
(0)
- 292
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 10:16Елисеев: "То, что называют дачей Медведева в Плесе - это моя дача"
Руководитель фонда "ДАР" рассказал, что в Миловке кроме Медведева отдыхают "...крупные бизнесмены, политики, видные общественные деятели".
-
(2)
- 2511