В Иванове пройдет фестиваль боевых искусств





29 апреля в областном центре состоится фестиваль боевых искусств. В программе такие дисциплины, как панкратион, киокушинкай каратэ, комбат самооборона. Турнир посвящен памяти сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Место проведения - ФОК «Спорт-Престиж» (Кохомское Шоссе, д. 1). Начало поединков – в 10.00.

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