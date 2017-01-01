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4 минуты назад
В Иванове пройдет фестиваль боевых искусств
29 апреля в областном центре состоится фестиваль боевых искусств. В программе такие дисциплины, как панкратион, киокушинкай каратэ, комбат самооборона. Турнир посвящен памяти сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Место проведения - ФОК «Спорт-Престиж» (Кохомское Шоссе, д. 1). Начало поединков – в 10.00.
ключевые слова: боевые искусства фестиваль
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