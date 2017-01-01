Ямочный ремонт в Иванове: планы на 14 апреля





13 апреля работы по ямочному ремонту дорожного полотна велись на улицах Сарментовой, Спартака, на перекрестке улиц Бубнова и Смирнова. На улице Новгородской (дорога на хутор Митрофаново) продолжались работы с применением песчаной асфальтобетонной смеси, которой использовано 6,4 тонн.

На 14 апреля запланированы работы на улицах Бубнова (от улицы Владимирская до улицы Смирнова), Менделеева, Герцена, в 30-м микрорайоне в районе домов №6 и №16, сообщает пресс-служба ивановской мэрии.

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