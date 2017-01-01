В селе Писцово в целях безопасности отключили газ в 92 квартирах





Как сообщает пресс-служба ОАО «Газпром газораспределение Иваново», проверка дымоходов и вентиляционных каналов многоквартирных жилых домов в селе Писцово Комсомольского района показала, что в 36 квартирах они не могут быть допущены к эксплуатации. Согласно составленным актам и во избежание несчастных случаев газовое оборудование в квартирах с неисправной системой дымоотведения подлежит отключению.

13 апреля газовики начали отключать эти квартиры от газоснабжения. Однако многие жильцы просто-напросто не пускали специалистов в свои жилища. В связи с этим газовики были вынуждены отключать от газоснабжения газовые стояки со всеми пользующимися от него газом квартирами. В результате от газоснабжения в Писцово были отключены 6 многоквартирных домов – 92 квартиры.

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