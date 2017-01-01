В Иванове мужчина забрался в квартиру по дереву и обокрал ее

Суд приговорил его к 2 годам колонии





Преступлениями было совершено в октябре 2016 года. Житель деревни Лебяжий Луг, находясь в областном центре, увидел, что в окнах одной из квартир на втором этаже дома не горит свет. Мужчина подумал. Что дома никого нет и решил обокрасть квартиру. Он залез на дерево, стоящее рядом с домом, и через открытую форточку перебрался в помещение.

Украл форточник все, что мог унести: компьютерный системный блок, монитор, клавиатуру, компьютерную мышь, кольцо-печатку, пневматический пистолет, кобуру, чехол-аккумулятор для сотового телефона, деньги в сумме 2000 рублей, юбилейные монеты, телескопическую дубинку, перочинный нож, спортивные бинты, наручные часы, документы от сотового телефона, простыню, подушку, одеяло, спортивную сумку и др. Общий ущерб составил 90 тысяч рублей.

На днях состоялся суд, который приговорил мужчину к 2 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Октябрьского района г. Иваново.

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