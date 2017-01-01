Во всех районах Ивановской области пройдут массовые проверки водителей





В предстоящие выходные экипажи ДПС будут выявлять водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Массовые проверки пройдут во всех районах Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД. И напоминает, что оставлять информацию о нетрезвых водителях можно в текстовом формате с помощью мобильного приложения Viber по номеру +7-906-512-98-67.

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