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49 минут назад
Во всех районах Ивановской области пройдут массовые проверки водителей
В предстоящие выходные экипажи ДПС будут выявлять водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Массовые проверки пройдут во всех районах Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД. И напоминает, что оставлять информацию о нетрезвых водителях можно в текстовом формате с помощью мобильного приложения Viber по номеру +7-906-512-98-67.
ключевые слова: водители УГИБДД массовые проверки
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