Елисеев: "То, что называют дачей Медведева в Плесе - это моя дача"

Руководитель фонда "ДАР" рассказал, что в Миловке кроме Медведева отдыхают "...крупные бизнесмены, политики, видные общественные деятели".



В интервью газете "КОММЕРСАНТ" руководитель фонда "ДАР" Илья Елисеев рассказал, когда и для кого была реконструирована резиденция в Плесе, которую ряд журналистов и Фонд борьбы с коррупцией называют "дачей премьер-министра Дмитрия Медведева"



Елисеев, в частности заявил:



- Решение о том, что в ней будет организована представительская резиденция самого высокого класса, способная принимать первых лиц России и других государств, было принято нами, вообще говоря, не сразу.

Любой архитектурный памятник требует постоянного содержания и ухода — это вообще самая главная проблема. Реставрировать и потом просто бросить, забыть, формально повесить на баланс какого-нибудь местного учреждения не выход. «Нарезать» побольше номеров и устроить трехзвездную гостиницу? Тоже неправильно.

Поэтому мы выбрали для усадьбы Черневых другой путь ее сохранения.

Сейчас это представительская резиденция топового уровня, каких в России немного.

Там гостят помимо Дмитрия Медведева и другие известные люди: крупные бизнесмены, политики, видные общественные деятели.

ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) постоянно называет этот объект дачей. Ну если уж это и чья-то дача, то тогда, наверное, моя. Тем более что, в отличие от премьера, я приезжаю туда регулярно в силу служебной необходимости и, в отличие от Дмитрия Анатольевича, проживание свое не оплачиваю.

В качестве юриста могу только еще раз повторить: ни председатель правительства, ни члены его семьи никогда не являлись и не являются ни собственниками, ни иными титульным владельцами этой недвижимости. Куда уж яснее? Все объекты, расположенные на территории усадьбы, принадлежат на праве собственности двум нашим фондам — «Дар» и «Градислава». Последняя структура была специально создана как эксплуатационная, и, по мере того как фонд «Дар» завершал реставрацию или строительство отдельных зданий, образующих усадьбу, они передавались на баланс фонда «Градислава». Вот такая «хитрая» схема.



Кроме того руководитель фонда "ДАР" рассказал и о других проектах в Плесе:



- Мы рассматривали десятки различных вариантов, но в итоге остановили свой выбор на городе Плёсе в Ивановской области. Почему именно Плёс? Съездите туда хотя бы раз — и вы влюбитесь в этот городок сами. Я оказался там первый раз в 2008 году. И был потрясен его красотой. Хотя Плёс тогда и Плёс сейчас — это две большие разницы. В том числе и благодаря усилиям наших фондов.

К глубокому сожалению (и в этом, вероятно, есть наша большая недоработка), все, что люди сегодня знают о нашей работе в Плёсе,— это работы по восстановлению усадьбы Миловка, она же усадьба Черневых. Информация об этом проекте сознательно извращается и политизируется, а между тем это далеко не единственный проект, реализованный нами в Плёсе.

На наши средства — 218 млн руб.— восстановлен главный городской собор Воскресения Христова XIX века, 1817 года постройки.

Около 165 млн руб. мы направили на восстановление храма Воскресения Христова «Над вечным покоем». Это деревянный храм 1699 года, который был в 1982 году перенесен в Плёс из села Билюково Ивановской области.

Мы восстановили и оборудовали горбольницу за 32,5 млн руб.

Мы построили за 107 млн руб. левитановский культурный центр «Левитан-холл» — там регулярно проводятся российский фестиваль моды «Плёс на Волге. Льняная палитра», это же центр льноводства. Там проходит международный кинофестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского, там проводится Левитановский музыкальный фестиваль.

Мы помогали и Плёсскому музею-заповеднику приобретать картины и предметы экспозиции.

В общей сложности за последние десять лет мы вложили в восстановление и развитие Плёса, его памятников и инфраструктуры 1,184 млрд руб.

Возвращаясь к будущему Плёса, я готов пообещать его горожанам, что наши фонды продолжат инвестирование в его развитие.

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