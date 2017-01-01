В Ивановской области руководитель отделения связи присваивала пенсии и пособия клиентов

Преступление было выявлено сотрудниками полиции и УФСБ







В правоохранительные органы поступила информация о том, что в одном из ивановских отделений связи пропали 3 посылки, отправленные наложенными платежами с объявленной ценностью. В процессе проверки информации сотрудники полиции и УФСБ при содействии специалистов службы безопасности установили, что по документам посылки числятся, как поступившие. Выяснилось, что посылки были выданы гражданам.

Платежи за отправления у получателей принимала руководитель одного из отделений связи. Однако, как было установлено, используя свое служебное положение, поступившие денежные средства она не переводила отправителям посылок, а присваивала себе.

Инвентаризация в отделении связи выявила недостачу финансовых средств в размере 238 тысяч рублей. Оперативники установили, что руководитель отделения связи в течение двух месяцев занималась присвоением денег, предназначенных для выплат пенсий, пособий и средств, поступивших от граждан в качестве оплаты услуг.

«По всем фактам преступной деятельности подозреваемой были возбуждены уголовные дела по статье «Присвоение или растрата». Фигурантка дала признательные показания. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

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