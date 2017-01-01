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сегодня, 21:59
СУПЕР АВТОНАГЛОСТЬ В ИВАНОВЕ: через двойную сплошную на красный
ВИДЕОВ социальных сетях появилось еще одно видео (автор - Андрей Редько) крайне наглого нарушения правил дорожного движения в Иванове.
Водитель автомобиля не только пересек двойную сплошную, но и промчался через пешеходный переход на красный свет светофора.
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Комментарии (5)
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- User37 Ivanov52 минуты назадИнтересно только одно - со стороны ГИБДД г. Иваново будет какая нибудь реакция?
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- Андрей Поляков51 минуту назадБудет
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- ПростоЯ25 минут назадесли будет реакция со стороны ГИБДД, будет соответствующая новость и от Барса
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- Fanat123 минуты назадШтраф 1000 руб. -50%, бедные инспектора, не зря ГИБДД скоро сократят, все снимают и снимают, каждый мнит себя инспектором, а они без хлеба. Покоя нет от этих ябед, в детсаде мало били...
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- Валерка Кокурин16 минут назадДенег тебе дадут рублей 30 серебром
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