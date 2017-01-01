Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 21:59

СУПЕР АВТОНАГЛОСТЬ В ИВАНОВЕ: через двойную сплошную на красный

ВИДЕО
В социальных сетях появилось еще одно видео (автор - Андрей Редько) крайне наглого нарушения правил дорожного движения в Иванове. 

Водитель автомобиля не только пересек двойную сплошную, но и промчался через пешеходный переход на красный свет светофора.


  • оцените новость:
  • (0)
  • 1097
  • 5







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (5)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									User37 Ivanov								
							
    • 
							
  • 52 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Интересно только одно - со стороны ГИБДД г. Иваново будет какая нибудь реакция?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Андрей Поляков								
							
    • 
							
  • 51 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Будет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ПростоЯ								
							
    • 
							
  • 25 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							если будет реакция со стороны ГИБДД, будет соответствующая новость и от Барса								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Fanat1								
							
    • 
							
  • 23 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Штраф 1000 руб. -50%, бедные инспектора, не зря ГИБДД скоро сократят, все снимают и снимают, каждый мнит себя инспектором, а они без хлеба. Покоя нет от этих ябед, в детсаде мало били...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Валерка Кокурин								
							
    • 
							
  • 16 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							 Денег тебе дадут рублей 30 серебром 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Врачам 7-й ивановской горбольницы выдали служебные смартфоны
				
сегодня, 14:45

				

				Врачам 7-й ивановской горбольницы выдали служебные смартфоны 
									
								

					
	 Первым в Ивановской области - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(6)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3138						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области двое молодых людей зарезали женщину и ее сына
				
сегодня, 13:28

				

				В Ивановской области двое молодых людей зарезали женщину и ее сына 
								

					
	 Уголовное дело о двойном убийстве расследовано и в ближайшее время буден направлено в суд
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							5017						
    •