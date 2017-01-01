СУПЕР АВТОНАГЛОСТЬ В ИВАНОВЕ: через двойную сплошную на красный

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В социальных сетях появилось еще одно видео (автор - Андрей Редько) крайне наглого нарушения правил дорожного движения в Иванове.Водитель автомобиля не только пересек двойную сплошную, но и промчался через пешеходный переход на красный свет светофора.