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ПОСЛУШАЙТЕ! Почему сотрудникам «Барса» не разрешили участвовать в первомайской эстафете: чего боятся организаторы
Сегодня нашей телекомпании фактически сказали: «Физкульт пока!». Потенциальную попытку корреспондентов «БАРСа» принять участие в первомайской эстафете зарубили на корню.
До нас дошла информация: организаторы боятся, что телекомпания задумала неладное и готовит подставы. Вот именно в такой дикой формулировке.
Неужели кто-то боится, что мы вырвем победу у чиновников, а это будет не совсем политкорректно? Тем более, что уже который год подряд побеждает команда из чиновников мэрии. Они же - организаторы соревнований.
А мы всего лишь хотели поддержать легкоатлетическое движение. Пропагандировать здоровый образ жизни. Проверить свои силы. Выставить команду планировали на так называемый Vip-забег. Это эстафета по малому кругу. 10 этапов по 100 метров. В городском спорткомитете сказали, что пробежать потенциально можно. Но не всем...
Кому же категорически отказано в забеге, а кому милостиво разрешено – в комментарии Натальи Сергеевой.
155-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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Милость заключалась в том, чтобы Вашу команду "котят" не выставить в неприглядном профессиональном свете.
Вы же сами одно «ПОСЛУШАЙТЕ!» назад пиарили обладателей золотых значков ГТО и их VIP-носителей. :)
Победа достанется победителю
Это наверно привет Вам от мэра города В. Шарыпова и его подчинённых за слабое, непрофессиональное, необъективное информирование горожан о делах мэрии и администрации.