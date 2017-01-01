ПОСЛУШАЙТЕ! Почему сотрудникам «Барса» не разрешили участвовать в первомайской эстафете: чего боятся организаторы

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Сегодня нашей телекомпании фактически сказали: «Физкульт пока!». Потенциальную попытку корреспондентов «БАРСа» принять участие в первомайской эстафете зарубили на корню.

До нас дошла информация: организаторы боятся, что телекомпания задумала неладное и готовит подставы. Вот именно в такой дикой формулировке.

Неужели кто-то боится, что мы вырвем победу у чиновников, а это будет не совсем политкорректно? Тем более, что уже который год подряд побеждает команда из чиновников мэрии. Они же - организаторы соревнований.

А мы всего лишь хотели поддержать легкоатлетическое движение. Пропагандировать здоровый образ жизни. Проверить свои силы. Выставить команду планировали на так называемый Vip-забег. Это эстафета по малому кругу. 10 этапов по 100 метров. В городском спорткомитете сказали, что пробежать потенциально можно. Но не всем...

Кому же категорически отказано в забеге, а кому милостиво разрешено – в комментарии Натальи Сергеевой.

155-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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