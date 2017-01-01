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сегодня, 20:10

ПОСЛУШАЙТЕ! Почему сотрудникам «Барса» не разрешили участвовать в первомайской эстафете: чего боятся организаторы

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Сегодня нашей телекомпании фактически сказали: «Физкульт пока!». Потенциальную попытку корреспондентов «БАРСа» принять участие в первомайской эстафете зарубили на корню.

До нас дошла информация: организаторы боятся, что телекомпания задумала неладное и готовит подставы. Вот именно в такой дикой формулировке.

Неужели кто-то боится, что мы вырвем победу у чиновников, а это будет не совсем политкорректно? Тем более, что уже который год подряд побеждает команда из чиновников мэрии. Они же - организаторы соревнований.

А мы всего лишь хотели поддержать легкоатлетическое движение. Пропагандировать здоровый образ жизни. Проверить свои силы. Выставить команду планировали на так называемый Vip-забег. Это эстафета по малому кругу. 10 этапов по 100 метров. В городском спорткомитете сказали, что пробежать потенциально можно. Но не всем...

Кому же категорически отказано в забеге, а кому милостиво разрешено – в комментарии Натальи Сергеевой.

155-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Фокин Валерий								
							
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  • 53 минуты назад
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							 Да Вы барсяне не правильно поняли ответ на прошение о забеге.
    
Милость заключалась в том, чтобы Вашу команду "котят" не выставить в неприглядном профессиональном свете. 
    
Вы же сами одно «ПОСЛУШАЙТЕ!» назад пиарили обладателей золотых значков ГТО и их VIP-носителей. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 46 минут назад
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							EuroVision - чо! ? ;)
    
Победа достанется победителю								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фокин Валерий								
							
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  • 21 минуту назад
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							   Казалось бы президент страны на прошедшем форуме представителей СМИ призвал обе команды чиновников и журналистов «плыть» в едином фарватере развития регионов, так нет же – у наших бонз и организаторов взыграло «МЫ» и только мы определяем кому быть Форрестом Гампом на этой л/а эстафете спортивной жизни нашего города, а кому только созерцать через объектив телекамеры.
    
   Это наверно привет Вам от мэра города В. Шарыпова и его подчинённых за слабое, непрофессиональное, необъективное информирование горожан о делах мэрии и администрации.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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