Опубликованы данные о нескольких сотнях христиан, погребенных на заброшенном кладбище в Авдотьино

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На сайте «Былое. История и современность» опубликованы синодики Троицкого храма села Авдотьино (ныне - микрорайон в Иванове), подготовленные активистами Успенского кафедрального собора по инициативе Миссионерского отдела Иваново-Вознесенской епархии. Это данные о нескольких сотнях православных христиан, погребенных на заброшенном кладбище в Авдотьино.

Для справки:

Троицкий храм села Авдотьино был построен в 1776 году Р.И. Воронцовым, губернатором Владимирского наместничества. В 1819 году при храме была построена колокольня. Рядом с церковью располагалась старинное сельское кладбище. В 1862 году храмовая территория на средства иваново-вознесенского предпринимателя Н.Ф. Зубкова была окружена оградой.

Троицкий храм был закрыт решением облисполкома 2 сентября 1940 года. В 1958 году он был разрушен. Действовавшее при нем кладбище было заброшено. Старинное село после вхождения в состав города Иваново стало почему-то именоваться «местечком».

Синодик составлен на основании сведений, содержащихся в метрических книгах Троицкого храма. Эти метрические книги ныне хранятся в фондах Государственного архива Ивановской области.

На фото-1 - Троицкий храм села Авдотьино.



На фото-2 - Колокольня Троицкого храма села Авдотьино.

Дореволюционное фото: Ивановская митрополия

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