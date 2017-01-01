На колесе обозрения в ивановском парке Степанова можно будет покататься уже этим летом





Высота аттракциона составит чуть более 30 метров. Это сопоставимо с размерами девятиэтажного дома. Работы по строительству колеса идут полным ходом. Основная конструкция уже установлена на фундамент. В ближайшее время к ней подключат автоматику и электричество.

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