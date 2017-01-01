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32 минуты назад
На колесе обозрения в ивановском парке Степанова можно будет покататься уже этим летом
Высота аттракциона составит чуть более 30 метров. Это сопоставимо с размерами девятиэтажного дома. Работы по строительству колеса идут полным ходом. Основная конструкция уже установлена на фундамент. В ближайшее время к ней подключат автоматику и электричество.
ключевые слова: колесо обозрения парк
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Комментарии (6)
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- Ili ya23 минуты назадпарк Степанова конечно хорошо, что ж Харинка ничего не может установить...?(
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- Тутошний Я9 минут назадТак там же оно стоит,правда немного убогое и старое,но ...)
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- Manuel De La Mare11 минут назадНадеемся цены будут демократичные!?
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- Миха799 минут назадА что с проектом на Пушкино?заморожен?
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- Ili ya6 минут назадПохоже как всегда) бла, бла, бла не будет вам колеса.
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- Ili ya7 минут назадТолько троллейбус №4 на нормальный городской пляж довезет.
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