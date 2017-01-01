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Новости

44 минуты назад

Территория вокруг озера Поныхарь в Ивановской области стала особо охраняемой


Статус особо охраняемой природной территории присвоен территории вокруг озера Поныхарь в Ивановской области. Площадь охранной зоны ООПТ составляет 738,2 га. Соответствующий указ подписал губернатор Павел Коньков.

Начальник департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области Ольга Кравченко рассказала, что само озеро Поныхарь в Южском районе уже много лет имеет статус памятника природы. Охранная зона вокруг водоема создается в соответствии с Земельным кодексом Российской прилегающих к нему земельных участках для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий.

На территории охранной зоны запрещается хозяйственная и иная деятельность, которая наносит ущерб природным комплексам, объектам растительного и животного мира. В частности, установлен запрет на захламление территории, организацию и захоронение отходов производства и потребления, размещение промышленных объектов и производств определенного класса, а также кладбищ и скотомогильников. Нелегальными считаются разведка и добыча полезных ископаемых, мойка транспортных средств.

Вокруг озера Поныхарь на территории разрешается отдых населения, прогулки, сбор растений и грибов, кроме видов, включенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ивановской области. Возможна охота по разрешениям на добычу охотничьих ресурсов или по разрешениям на осуществление иной деятельности в соответствии с законодательством в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Также разрешено проведение учебных экскурсий, занятий и бесед. Не запрещается использование земельных участков в соответствии с видами их разрешенного использования с учетом ограничений и запретов, установленных положением.

В настоящее время в Ивановской области расположены 132 ООПТ регионального значения и одна федерального.



ключевые слова: озеро территория природа охрана
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