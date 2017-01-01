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Новости

54 минуты назад

Фильм юных ивановских кинематографистов завоевал приз на всероссийском киноконкурсе


Детский творческий коллектив «Аксиома» из Ивановской области завоевал статус одного из лучших юных киноколлективов России. Победителей и призёров юных региональных кинематографистов всероссийского творческого проекта МТС «Поколение М» определило жюри кинофестиваля и куратор киносостязания – кинорежиссер, сценарист и актёр, заслуженный деятель искусств Владимир Грамматиков.

МТС в рамках своего творческого проекта «Поколение М» учредила для участников фестиваля детско-юношеской журналистики и экранного творчества «Волга-Юнпресс 2017» в Самарской области уникальную номинацию «Другом быть непросто», где для ивановского коллектива призовым стал фильм под названием «Притча о дружбе». Фильм повествует историю о становлении дружбы между двумя маленькими девочками, благодаря потерявшимся деньгам. В качестве приза бронзовые призёры творческого состязания получили экшн-камеру, которая поможет юным кинематографистам выйти на новый профессиональный уровень в съёмках их последующих фильмов. Параллельно работа юной команды примет участие в федеральном этапе киносостязания и поборется за возможность выиграть главный приз – поездку на киносмену в детский лагерь «Орлёнок» и съёмку собственного фильма.

Всего в течение 4 фестивальных дней более 300 детей из Иванова, Самары. Новосибирска, Архангельска, Волгограда и других городов принимали участие в мастер-классах, концертах, производственных экскурсиях и творческих мастерских, обмениваясь опытом и воплощая в жизнь самые смелые идеи. Жюри оценивало около 500 присланных и созданных во время фестиваля работ в номинациях «игровое кино», «документальное кино», «телевизионная передача», «анимационный фильм» и др., а также выбирало победителей в специальных номинациях.



ключевые слова: кино фильм дети конкурс приз
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