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Новости

6 минут назад

В этом году из бюджета г.Иваново на культуру будет потрачено более 207 млн рублей


Бюджетом областного центра предусмотрено финансирование отрасли культуры на 2017 год в размере 207,8 млн. рублей. Об этом сообщил председатель комитета по культуре администрации Иванова Сергей Фролов.

По его словам, на сегодняшний день приоритетными направлениями деятельности в сфере культуры является сохранение единого культурного пространства, максимальное обеспечение эстетических, образовательных и культурных потребностей населения города, возрождение, сохранение и развитие национальных культур, организация и проведение общегородских мероприятий, фестивалей, конкурсов и праздников.

Для справки:

В структуру городской отрасли культуры входят 44 муниципальных учреждения:

- 7 детских музыкальных школ;

- 1 детская художественная школа;

- 3 парка культуры и отдыха;

- 1 зоологический парк;

- 1 Центр культуры и отдыха города Иванова;

- 2 централизованные библиотечные системы, в которые входят 29 библиотек (в т. ч. 16 взрослых и 13 детских).



ключевые слова: культура бюджет финансирование
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