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20 минут назад
В ивановском зоопарке львятам и медведю стало тесно в своих клетках
Руководство зооучреждения планирует обновить вольеры
Директор ивановского зоопарка Аркадий Борзов рассказал сегодня на встрече с главой областного центра Владимиром Шарыповым о планах по обновлению вольеров для зверей.
Он напомнил, что в ноябре 2015 года к 145-летию города власти Ярославля подарили Иванову двух белых львят - Нику и Мартина. С тех пор котята заметно подросли и нуждаются в новом жилье. Новая просторная клетка требуется и медведю.
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- Марк20 минут назадВ очередь за просторными клетками у нас сейчас многие "солидные зверьки" выстроились.
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