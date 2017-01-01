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Новости

20 минут назад

В ивановском зоопарке львятам и медведю стало тесно в своих клетках

Руководство зооучреждения планирует обновить вольеры


Директор ивановского зоопарка Аркадий Борзов рассказал сегодня на встрече с главой областного центра Владимиром Шарыповым о планах по обновлению вольеров для зверей.

Он напомнил, что в ноябре 2015 года к 145-летию города власти Ярославля подарили Иванову двух белых львят - Нику и Мартина. С тех пор котята заметно подросли и нуждаются в новом жилье. Новая просторная клетка требуется и медведю.



ключевые слова: зоопарк звери вольеры
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									Марк								
							
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  • 20 минут назад
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							В очередь за просторными клетками у нас сейчас многие "солидные зверьки" выстроились.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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