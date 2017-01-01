В ивановском зоопарке львятам и медведю стало тесно в своих клетках

Руководство зооучреждения планирует обновить вольеры





Директор ивановского зоопарка Аркадий Борзов рассказал сегодня на встрече с главой областного центра Владимиром Шарыповым о планах по обновлению вольеров для зверей.

Он напомнил, что в ноябре 2015 года к 145-летию города власти Ярославля подарили Иванову двух белых львят - Нику и Мартина. С тех пор котята заметно подросли и нуждаются в новом жилье. Новая просторная клетка требуется и медведю.

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