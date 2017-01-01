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Новости

28 минут назад

Общественный туалет в ивановском парке им. Степанова реконструируют

Проект реконструкции уже подготовлен


На сегодняшней встрече руководителей ведущих организаций сферы культуры областного центра с главой города Владимиром Шарыпов директор парка культуры и отдыха им. В.Я. Степанова Рубен Асланян рассказал о проделанной работе. «За последние 5 лет территория парка значительно преобразовалась, - сообщил Рубен Асланян. – У нас появился фонтан, спортивные площадки, скейт-парк, проводится обновление зеленых насаждений и аттракционов».

По словам руководителя парка, за последние годы численность посетителей зоны отдыха увеличилась почти в 3 раза, что обязывает дирекцию создавать более комфортные условия для отдыхающих. В частности, руководством парка подготовлен проект реконструкции общественного туалета.



ключевые слова: парк туалет реконструкция
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