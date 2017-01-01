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Новости

49 минут назад

Жительницу Фурмановского района уличили в мошенничестве при получении соцпенсии

В отношении женщины возбуждено уголовное дело


В сентябре 2011 года жительнице Фурмановского района была назначена социальная пенсия по случаю потери кормильца. А через несколько месяцев – и федеральная социальная доплата к пенсии.

Между тем, как выяснила прокуратура, получательница соцпенсии с октября 2015-го по июнь 2016 года была трудоустроена у индивидуального предпринимателя. На её лицевой счет поступали денежные средства (страховые взносы). Однако в управление пенсионного фонда о своем трудоустройстве женщина не сообщила. То есть скрыла информацию об обстоятельствах, которые влекут прекращение права на получение социальной пенсии и доплаты к ней.

Сумма незаконно полученной пенсии составила более 20 тысяч рублей, федеральной социальной доплаты к пенсии – почти 40 тысяч рублей. Ущерб до настоящего времени не возмещен.

По материалам прокурорской проверки в отношении женщины 10 апреля 2017 года было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество при получении выплат». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



ключевые слова: социальная пенсия мошенничество уголовное дело
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