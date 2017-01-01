В Юже открылся банно-оздоровительный комплекс

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12 апреля в Юже состоялось торжественное открытие банно-оздоровительного комплекса «Дельфин». В мероприятии приняли участие глава Южского района Владимир Мальцев и глава Южи Андрей Баранов.

Как рассказал куратор проекта Эдуарт Аношин, на сегодняшний момент реализован только первый этап - это банный комплекс (мужское и женское отделения). В течение двух месяцев планируется запуск второго этапа - открытие VIP и семейной зоны со своим небольшим бассейном, комнатой отдыха и сауной. Также в этом году планируется открытие двух бассейнов (детского и взрослого).

В ближайшее время режим работы будет корректироваться в соответствии с посещаемостью. Пока банный комплекс работает 6 дней в неделю. Стоимость билета 150 рублей (взрослый), дети до 7 лет - бесплатно, 75 рублей (дети с 7 до 14 лет).

Фото: администрация Южского района

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