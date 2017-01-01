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сегодня, 15:34

Увеличен размер премий «За личный вклад в развитие культуры Ивановской области»


Размер премий «За личный вклад в развитие культуры Ивановской области» увеличен до 30 тысяч рублей. Соответствующий указ губернатор Павел Коньков подписал 11 апреля.

Премии губернатора «За личный вклад в развитие культуры Ивановской области» присуждаются с 2008 года деятелям культуры и искусства, представителям творческих союзов и общественных объединений, осуществляющим деятельность в сфере культуры, а также представителям предприятий и организаций, внесшим существенный вклад в сохранение объектов культурного наследия региона. Ранее сумма премии составляла 15,5 тысяч рублей.

Премии присуждаются ежегодно 5 деятелям культуры Ивановской области. В 2016 году лауреатами премии стали преподаватель Ивановского колледжа культуры Нина Гудкова, художественный руководитель Ивановского театра кукол Елена Иванова, главный дирижер оркестра русских народных инструментов Ивановской государственной филармонии Сергей Лебедев, директор Заволжского городского художественно-краеведческого музея Светлана Касаткина, преподаватель Ивановского музыкального училища, руководитель ансамбля «Интермеццо» Валентина Новикова.



ключевые слова: культура развитие вклад премия
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