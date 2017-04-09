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Новости

7 минут назад

В деревню Слабнево возобновлена поставка продуктов

И обеспечен проезд автомобилей


9 апреля на нашем сайте IvanovoNews был опубликован материал под заголовком «Жители д. Слабнево: «Помогите, иначе скоро мы будем хоронить людей в огородах». Речь в нем шла о бедственном положении жителей деревни Слабнево Савинского района. Они рассказали, что уже почти 2 месяца, как отрезаны от мира.

В 2016 году дорогу начали ремонтировать, но не доделали - и теперь ни «скорая», ни пожарные проехать к деревне не могут. Дети перестали ходить в школу. Старики говорят, что голодают – продукты в Слабнево не привозят.

После этой публикации губернатор Ивановской области Павел Коньков дал указание чиновникам регионального правительства разобраться в этой ситуации.

Кроме того, свою проверку провела районная прокуратура. Было установлено, что на участке дороги село Архиповка – деревня Слабнево Савинского района Ивановской области ведутся ремонтные работы по муниципальному контракту со сроком исполнения до 31 декабря 2017 года. Вместе с тем в ходе проверки факты ненадлежащего состоянии дорожного полотна подтвердились. В Слабнево действительно невозможен проезд автомобилей, в том числе специальных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в нарушение закона из-за плохой дороги в деревню была прекращена поставка продуктов питания. По этой же причине третьеклассница, проживающая в Слабнево, некоторое время не могла посещать школу, которая находится в Архиповке.

«Причинами выявленных нарушений послужило ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей сотрудниками администрации Савинского района, в связи с чем прокуратурой района в адрес главы администрации было внесено представление об устранении указанных нарушений законодательства», - сообщили нам в областной прокуратуре.

В настоящее время в деревню Слабнево обеспечен проезд автомобилей, а также возобновлена поставка продуктов питания для местных жителей.



ключевые слова: деревня дорога продукты прокуратура
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