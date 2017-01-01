На площади Пушкина в Иванове появится новая театральная скамейка





14 апреля в 14.15 на площади Пушкина в областном центре перед Дворцом искусств состоится открытие новой театральной скамейки Ивановского областного драматического театра. Первая такая скамейка появилась на площади год назад, и уже стала любима зрителями театра и просто жителями города.

В этом году инициативу поддержал областной театр кукол и 25 марта, в рамках международного дня театра, на площади появилась вторая театральная скамейка.

По уже сложившейся традиции театры оформляют скамейки прежде всего для того, чтобы жители и гости нашего региона всегда оставались в курсе театральной жизни области.

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