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37 минут назад
На площади Пушкина в Иванове появится новая театральная скамейка
14 апреля в 14.15 на площади Пушкина в областном центре перед Дворцом искусств состоится открытие новой театральной скамейки Ивановского областного драматического театра. Первая такая скамейка появилась на площади год назад, и уже стала любима зрителями театра и просто жителями города.
В этом году инициативу поддержал областной театр кукол и 25 марта, в рамках международного дня театра, на площади появилась вторая театральная скамейка.
По уже сложившейся традиции театры оформляют скамейки прежде всего для того, чтобы жители и гости нашего региона всегда оставались в курсе театральной жизни области.
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