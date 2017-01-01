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Новости

48 минут назад

Врачам 7-й ивановской горбольницы выдали служебные смартфоны

Первым в Ивановской области - ФОТО


В 7-й городской клинической больнице завершился один из этапов создания единой информационной системы лечебного учреждения. На первом этапе начался перевод всего документооборота больницы в электронный вид (уже сейчас все терапевты и педиатры поликлиник работают в комплексной информационной системе (КМИС). Затем в практику больницы была внедрена электронная регистратура. Сейчас идет работа над созданием единого справочного информационного центра.

«Очередной этап затронул участковых врачей-терапевтов взрослой поликлиники и педиатров из детской. Теперь каждый из них работает со служебным смартфоном. Все гаджеты имеют современную программную начинку, работают на операционной системе Android, имеют доступ к интернету. В общей сложности врачам выдали около 50 устройств», - сообщает пресс-служба медучреждения.

Такое направление в работе по информатизации «рабочего места» участковых терапевтов и педиатров в первую очередь направлено на повышение качества медицинского обслуживания. Теперь врач всегда может созвониться с пациентом для уточнения каких-либо деталей со служебного телефона или разослать СМС-сообщения с важной информацией.

Но самое главное, что на новых смартфонах установлен электронный журнал вызовов. Прежде заявки от пациентов, обработанные сотрудниками справочной службы, попадали в самый обычный (бумажный) журнал вызовов. Затем либо сотрудники справочной звонили врачам и сообщали о вызовах, либо врачам самим приходилось звонить в Call-центр и уточнять, когда и к кому им надо идти на вызовы, с трудом дозваниваясь (опять же со своих телефонов) и занимая драгоценное время.

Теперь же ситуация поменялась: в любое время, даже когда врач работает на участке, он всегда может просмотреть со смартфона в электронный «Журнал вызовов» и получить информацию по своему участку и, при необходимости, скорректировать свой маршрут.

Фото: 7gkb.ru



ключевые слова: больница врачи информатизация смартфон
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	       		Врачам 7-й ивановской горбольницы выдали служебные смартфоны
				
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				Врачам 7-й ивановской горбольницы выдали служебные смартфоны 
									
								

					
	 Первым в Ивановской области - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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