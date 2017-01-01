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Новости

сегодня, 14:22

В лесах Ивановского района разложили вакцину-приманку


Сегодня в лесах, окружающих деревню Андреево Ивановского района, была разложена вакцина-приманка «Рабивак О/333».

Иммунизация диких плотоядных животных от бешенства проходит во всех районах области в два этапа – весной и осенью. Всего в 2017 году на территории региона планируется разложить 200 тысяч доз вакцины, по 100 тысяч доз в каждом сезоне. Вакцину-приманку раскладывают возле нор, троп, по опушкам леса.

Вакцина представляет собой 30-граммовый брикет со специфическим запахом, внутри которого находятся растворимые капсулы с жидкостью. Через 21 день после вакцинации у животного формируется иммунитет, который сохраняется не менее 1 года. Побочных и негативных эффектов при применении вакцины не выявлено.

«Основной резервуар вируса бешенства – это дикие плотоядные: лисы, еноты. Главным методом их защиты является вакцинация. Цель такой профилактики – защита как самих животных, так и человека», – подчеркнул заместитель начальника Службы ветеринарии Ивановской области Владимир Захаров. Он уточнил, что бешенство в Ивановской области регистрируется с 2002 года, в этот период в регионе было зарегистрировано 44 случая, в последующие годы – от 10 до 40 случаев. В 2016 году выявлено 32 случая бешенства.

Бешенство является вирусным заболеванием домашних и диких животных, протекающим с тяжелым поражением нервной системы. Оно передается другим животным и людям при укусах инфицированных животных. С момента появления симптомов болезни она является неизлечимой как для животных, так и для людей. Главным источником возбудителя бешенства являются дикие хищники, собаки и кошки. К бешенству восприимчивы все виды домашних и сельскохозяйственных животных. Может заболеть и человек.



ключевые слова: животные бешенство иммунизация вакцина-приманка
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