В Гавриловом Посаде появился один из самых популярных гематологических анализаторов в Европе

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Раньше подсчет лейкоцитов и определение картины крови в ветеринарной лаборатории Гаврилово-Посадской станции по борьбе с болезнями животных проводились вручную. На это затрачивалось много времени и трудозатрат. Сейчас там работают на автоматическом ветеринарном гематологическом анализаторе марки Exigo (один из самых популярных гематологических анализаторов в Европе).

«С появлением же высокотехнологического оборудования процесс значительно упростился, а эффективность выявления больных животных повысилась в разы», - отметила Заведующая ветлабораторией, ведущий ветеринарный врач Ковалева О.Е.

Во время прохождения крови через специальную проточную ячейку создаются такие условия, когда клетки располагаются в определенном порядке друг за другом. При попадании форменных элементов под действие лазерного луча происходит так называемое считывание информации. Это позволяет проводить подсчет клеток крови и определять различные параметры: лейкоциты и их популяции, эритроциты, гемоглобин, тромбоциты, лимфоциты, СОЭ, гематокрит, объем разных видов клеток крови, выявление патологических включений и многое другое.

«Если речь вести о сельскохозяйственных животных, то гематологический анализатор помогает при выявлении коров, больных лейкозом КРС, или носителей этого вируса, - рассказали нам в Службе ветеринарии Ивановской области. - Такое своевременное выявление носительства, раннее отделение здоровых животных от больных может оздоровить и избавить стадо от лейкоза».

Фото: Служба ветеринарии Ивановской области

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