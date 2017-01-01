Ивановцев приглашают в «Путешествие в Зазеркалье»





В читальном зале научной литературы библиотеки ИГЭУ открылась выставка декоративно-прикладного искусства «Путешествие в Зазеркалье».

На ней представлены работы мастеров Южского дома ремесел, народного мастера Ивановской области Светланы Прохоровой, автора известной керамической коллекции «Котомания» Анжеллы Калининой, а также новые произведения художников-бутафоров и декораторов Ивановского областного драматического театра Ольги Басаргиной, Светланы Малининой и Татьяны Букиной. Кроме этого, на выставке впервые демонстрируются авторские куклы мастера-любителя Ольги Юдиной.

Часть экспонатов выставки можно приобрести для домашней коллекции. Выставка работает до конца апреля.

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