Новости
ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: продажа несуществующих щенков, чемпионат по бодибилдингу и как стать ветераном труда
ВИДЕОанонс
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- А был ли пёсик? Как хитрая дама продавала несуществующих щенков.
- В Иванове пройдет чемпионат по бодибилдингу
- Как стать ветераном труда. Инструкция для тех, кто посвятил работе всю свою жизнь.
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир по вторникам, средам и четвергам в праймовом слоте телеканалов медиагруппы «БАРС» перед выпусками программы «ГУБЕРНИЯ»:
18:00 – «Барс»;
19:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс», «7х7»;
20:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс».
- оцените новость:
-
(0)
- 84
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(1)
- 823
-
(0)
- 619
-
(0)
- 1450