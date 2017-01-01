ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: продажа несуществующих щенков, чемпионат по бодибилдингу и как стать ветераном труда

ВИДЕОанонс





СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- А был ли пёсик? Как хитрая дама продавала несуществующих щенков.

- В Иванове пройдет чемпионат по бодибилдингу

- Как стать ветераном труда. Инструкция для тех, кто посвятил работе всю свою жизнь.

Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир по вторникам, средам и четвергам в праймовом слоте телеканалов медиагруппы «БАРС» перед выпусками программы «ГУБЕРНИЯ»:

18:00 – «Барс»;

19:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс», «7х7»;

20:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс».

поделиться ссылкой:

