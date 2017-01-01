В Ивановской области двое молодых людей зарезали женщину и ее сына

Уголовное дело о двойном убийстве расследовано и в ближайшее время буден направлено в суд





Жуткое преступление было совершено в августе 2016 года в деревне Кирикино Вичугского района. Двое молодых людей 18 и 17 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сильно избили 19-летнего местного жителя. За то, что тот якобы похитил у родственника деньги и мобильный телефон.

На следующую ночь злоумышленники пришли домой к избитому узнать о его самочувствии. Разбуженный хозяин жилища встретил непрошенных гостей оскорблениями. Тогда визитеры набросились на него с ножами, нанеся множественные удары по жизненно важным органам. Всё это происходило на глазах матери потерпевшего. Опасаясь, что женщина может рассказать о произошедшем полиции, злоумышленники зарезали и ее.

По факту двойного убийства было возбуждено уголовное дело. В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

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