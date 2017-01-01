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Новости

52 минуты назад

В Ивановской области юрлицо оштрафовано на 2 млн рублей за дачу взяток


Прокуратура Ивановской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО «Арго-Монтаж».

Было установлено, что в январе 2014 года начальник отдела промышленной безопасности ЦУ Ростехнадзора потребовал от директора «Арго-Монтаж» регулярно передавать ему взятки. Незаконное вознаграждение предназначалось для успешного согласования документов и работ по промышленной безопасности клиентов компании «Арго-Монтаж». Директор передавал взятки сотруднику Ростехнадзора в течение 2014-2015 годов.

В отношении должностного лица ЦУ Ростехнадзора возбуждено и расследуется уголовное дело. Кроме того, прокуратура в отношении юридического лица возбудила дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По результатам рассмотрения дел суд привлек ООО «Арго-Монтаж» к наказанию в виде штрафов на общую сумму 2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



ключевые слова: взятка взяткодатель штраф прокуратура
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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  • 46 минут назад
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							Ну и ну! Можно подумать Арго-Монтаж просто не знало куда деньги девать. Везде и уже давно одно и тоже - или плати, или не работай.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 18 минут назад
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							Общая сумма незаконного обогащения за два года "работы" всего 30тр ?!
    
Это как то по детски - по тыще в мес на мороженое? ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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