В Ивановской области юрлицо оштрафовано на 2 млн рублей за дачу взяток





Прокуратура Ивановской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО «Арго-Монтаж».

Было установлено, что в январе 2014 года начальник отдела промышленной безопасности ЦУ Ростехнадзора потребовал от директора «Арго-Монтаж» регулярно передавать ему взятки. Незаконное вознаграждение предназначалось для успешного согласования документов и работ по промышленной безопасности клиентов компании «Арго-Монтаж». Директор передавал взятки сотруднику Ростехнадзора в течение 2014-2015 годов.

В отношении должностного лица ЦУ Ростехнадзора возбуждено и расследуется уголовное дело. Кроме того, прокуратура в отношении юридического лица возбудила дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По результатам рассмотрения дел суд привлек ООО «Арго-Монтаж» к наказанию в виде штрафов на общую сумму 2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

поделиться ссылкой:

