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Новости

сегодня, 12:50

На трассе Иваново-Кострома автомобилистка вылетела в кювет, машина перевернулась

Двое пострадавших – ВИДЕО


Сегодня на трассе Иваново-Кострома неподалеку от моста через канал Волга-Уводь произошла авария с пострадавшими. Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, за рулем автомобиля «ВАЗ-21099» находилась женщина 1982 г.р. Она не справилась с управлением и вылетела в кювет, где машина перевернулась. По словам смой автомобилистки, машину по непонятным причинам закрутило на дороге. Она выжала тормоз, и после этого автомобиль выбросило в кювет.

В результате ДТП пострадали две пассажирки авто 30 и 46 лет. С сочетанными травмами их доставили в ОКБ. Известно, что на передних колесах машины были шипы, на задних установлена летняя резина.

Что касается второй машины, перевернувшейся практически на том же самом месте, то информации об этом ДТП в пресс-службе УГИБДД нет. По всей видимости, водитель не пострадал и не стал вызывать на оформление ДТП дорожных полицейских.



ключевые слова: ДТП пострадавшие
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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  • 
								
									абамка								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							опять про лосей история?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ВолодькаСивохин								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А чё машин-то две на видео в перевернутом состоянии? А в тексте только одна								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									абамка								
							
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  • сегодня, 13:02
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										-1
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							а вторая давно валяется и интереса не вызывает)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kardiotonik								
							
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  • 45 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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										-1
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							надо было не тормож жать,а газку поддать,а так только в кювет...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Яндарбиев								
							
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  • 25 минут назад
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										-1
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							Глупая, примитивная щель! Ну откуда этой безмозглой курице знать, как поступать в критической ситуации? Для щели "критическая ситуация" бывает лишь раз в месяц по строго определенному циклу, и к вождению автотранспортного средства отношения не имеет. Здесь же она поступила абсолютно, с ее точки зрения, правильно: нажав на педаль тормоза, щель была убеждена, что машинка тут же остановится. Ее удивлению, что этого не произошло, наверное, нет предела! С этим чувством она так и уйдет в могилу, поскольку понимание законов физики и механики щелям не дано.    								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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