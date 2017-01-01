На трассе Иваново-Кострома автомобилистка вылетела в кювет, машина перевернулась

Двое пострадавших – ВИДЕО





Сегодня на трассе Иваново-Кострома неподалеку от моста через канал Волга-Уводь произошла авария с пострадавшими. Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, за рулем автомобиля «ВАЗ-21099» находилась женщина 1982 г.р. Она не справилась с управлением и вылетела в кювет, где машина перевернулась. По словам смой автомобилистки, машину по непонятным причинам закрутило на дороге. Она выжала тормоз, и после этого автомобиль выбросило в кювет.

В результате ДТП пострадали две пассажирки авто 30 и 46 лет. С сочетанными травмами их доставили в ОКБ. Известно, что на передних колесах машины были шипы, на задних установлена летняя резина.



Что касается второй машины, перевернувшейся практически на том же самом месте, то информации об этом ДТП в пресс-службе УГИБДД нет. По всей видимости, водитель не пострадал и не стал вызывать на оформление ДТП дорожных полицейских.



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