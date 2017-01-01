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На трассе Иваново-Кострома автомобилистка вылетела в кювет, машина перевернулась
Двое пострадавших – ВИДЕО
Сегодня на трассе Иваново-Кострома неподалеку от моста через канал Волга-Уводь произошла авария с пострадавшими. Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, за рулем автомобиля «ВАЗ-21099» находилась женщина 1982 г.р. Она не справилась с управлением и вылетела в кювет, где машина перевернулась. По словам смой автомобилистки, машину по непонятным причинам закрутило на дороге. Она выжала тормоз, и после этого автомобиль выбросило в кювет.
В результате ДТП пострадали две пассажирки авто 30 и 46 лет. С сочетанными травмами их доставили в ОКБ. Известно, что на передних колесах машины были шипы, на задних установлена летняя резина.
Что касается второй машины, перевернувшейся практически на том же самом месте, то информации об этом ДТП в пресс-службе УГИБДД нет. По всей видимости, водитель не пострадал и не стал вызывать на оформление ДТП дорожных полицейских.
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Комментарии (5)
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- абамкасегодня, 12:55опять про лосей история?
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- ВолодькаСивохинсегодня, 12:55А чё машин-то две на видео в перевернутом состоянии? А в тексте только одна
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- абамкасегодня, 13:02а вторая давно валяется и интереса не вызывает)))
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- kardiotonik45 минут назаднадо было не тормож жать,а газку поддать,а так только в кювет...
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- Яндарбиев25 минут назадГлупая, примитивная щель! Ну откуда этой безмозглой курице знать, как поступать в критической ситуации? Для щели "критическая ситуация" бывает лишь раз в месяц по строго определенному циклу, и к вождению автотранспортного средства отношения не имеет. Здесь же она поступила абсолютно, с ее точки зрения, правильно: нажав на педаль тормоза, щель была убеждена, что машинка тут же остановится. Ее удивлению, что этого не произошло, наверное, нет предела! С этим чувством она так и уйдет в могилу, поскольку понимание законов физики и механики щелям не дано.
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