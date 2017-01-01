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сегодня, 12:40
В Иванове 18-летний парень украл у девушки машину
Полиция нашла злоумышленника и похищенный автомобиль в течение суток
19-летняя жительница областного центра обратилась в полицию с заявлением о краже ее автомобиля «ВАЗ-2107», который был припаркован на 1-й Минеевской улице. Ущерб девушка оценила в 20 тысяч рублей. По факту кражи машины было возбуждено уголовное дело.
В течение суток сотрудникам полиции удалось установить местонахождение украденного транспортного средства и задержать подозреваемого. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, к похищению машины оказался причастен ранее судимый 18-летний ивановец. В ближайшее время автомобиль будет возвращен законному владельцу.
ключевые слова: автомобиль кража полиция
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