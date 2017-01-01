Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

2 минуты назад

Спасатели сняли с дрейфующей по Волге льдины двух рыбаков


Инцидент произошел 11 апреля в Пучежском районе на реке Волге между селом Сеготь и деревней Яблонево. Вот что об этом IvanovoNews рассказал начальник поисково-спасательного отряда города Юрьевеца Евгений Угольков:

«К нам поступило сообщение о том, что двое рыбаков оказались, оторваны от берега и находятся в открытом водном пространстве. К поискам в срочном порядке были привлечены наши спасатели на судне на воздушной подушке «Марс-700», а также сотрудники ГИМС. Пострадавших удалось обнаружить примерно в 40-50 километрах от нашей базы. В целости и сохранности мужчины были доставлены на берег, от медицинской помощи отказались. Дежурная смена со своей задачей справилась на «отлично», быстро обнаружив рыбаков и оказав им квалифицированную помощь».



ключевые слова: река лед дрейф рыбаки спасение
  • оцените новость:
  • (0)
  • 29
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации