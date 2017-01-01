Спасатели сняли с дрейфующей по Волге льдины двух рыбаков





Инцидент произошел 11 апреля в Пучежском районе на реке Волге между селом Сеготь и деревней Яблонево. Вот что об этом IvanovoNews рассказал начальник поисково-спасательного отряда города Юрьевеца Евгений Угольков:

«К нам поступило сообщение о том, что двое рыбаков оказались, оторваны от берега и находятся в открытом водном пространстве. К поискам в срочном порядке были привлечены наши спасатели на судне на воздушной подушке «Марс-700», а также сотрудники ГИМС. Пострадавших удалось обнаружить примерно в 40-50 километрах от нашей базы. В целости и сохранности мужчины были доставлены на берег, от медицинской помощи отказались. Дежурная смена со своей задачей справилась на «отлично», быстро обнаружив рыбаков и оказав им квалифицированную помощь».

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