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Новости

8 минут назад

В Иванове полиция разыскивает женщину, укравшую у пенсионерки 90 тысяч рублей


Преступление было совершено в квартире одного из домов на проспекте Текстильщиков. К 82-летней старушке на улице подошла незнакомая женщина и попросила разменять денежные купюры. Доверчивая пенсионерка согласилась помочь и привела незнакомку в свою квартиру. А когда гостья ушла, хозяйка жилища обнаружила пропажу 90 тысяч рублей, которые у нее хранились в серванте.

С заявлением о краже потерпевшая обратилась в полицию. Сейчас правоохранители разыскивают воровку, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: кража деньги пенсионерка полиция
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