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8 минут назад
В Иванове полиция разыскивает женщину, укравшую у пенсионерки 90 тысяч рублей
Преступление было совершено в квартире одного из домов на проспекте Текстильщиков. К 82-летней старушке на улице подошла незнакомая женщина и попросила разменять денежные купюры. Доверчивая пенсионерка согласилась помочь и привела незнакомку в свою квартиру. А когда гостья ушла, хозяйка жилища обнаружила пропажу 90 тысяч рублей, которые у нее хранились в серванте.
С заявлением о краже потерпевшая обратилась в полицию. Сейчас правоохранители разыскивают воровку, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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