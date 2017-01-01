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Новости

23 минуты назад

В Ивановском районе перевернулся автомобиль: водитель пытался избежать столкновения с лосем

ФОТО


Дорожный инцидент произошел сегодня около 6 часов утра неподалеку от деревни Крутово в Ивановском районе. По словам очевидцев, на дорогу неожиданно выскочил лось и стал ее перебегать. Водитель иномарки, чтобы избежать столкновения с животным, резко ударил по тормозам. Машину занесло, она вылетела в кювет и перевернулась.

Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в ДТП с лосем пострадал сам водитель «Пежо Партнер», молодой человек 1991 года рождения. С ушибом шейного отдела позвоночника после оказания помощи он был оставлен на месте ДТП.

Фото: ВКонтакте / Автопартнер, УГИБДД



ключевые слова: ДТП лось
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									Василий Тертый								
							
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  • 8 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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							Найти лося! Обучить ПДД. Одеть светоотражающий жилет. Лишить на лето возможности есть сладкую осоку!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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