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23 минуты назад
В Ивановском районе перевернулся автомобиль: водитель пытался избежать столкновения с лосем
ФОТО
Дорожный инцидент произошел сегодня около 6 часов утра неподалеку от деревни Крутово в Ивановском районе. По словам очевидцев, на дорогу неожиданно выскочил лось и стал ее перебегать. Водитель иномарки, чтобы избежать столкновения с животным, резко ударил по тормозам. Машину занесло, она вылетела в кювет и перевернулась.
Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в ДТП с лосем пострадал сам водитель «Пежо Партнер», молодой человек 1991 года рождения. С ушибом шейного отдела позвоночника после оказания помощи он был оставлен на месте ДТП.
Фото: ВКонтакте / Автопартнер, УГИБДД
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- Василий Тертый8 минут назадНайти лося! Обучить ПДД. Одеть светоотражающий жилет. Лишить на лето возможности есть сладкую осоку!