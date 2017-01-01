В Ивановском районе перевернулся автомобиль: водитель пытался избежать столкновения с лосем

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Дорожный инцидент произошел сегодня около 6 часов утра неподалеку от деревни Крутово в Ивановском районе. По словам очевидцев, на дорогу неожиданно выскочил лось и стал ее перебегать. Водитель иномарки, чтобы избежать столкновения с животным, резко ударил по тормозам. Машину занесло, она вылетела в кювет и перевернулась.

Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в ДТП с лосем пострадал сам водитель «Пежо Партнер», молодой человек 1991 года рождения. С ушибом шейного отдела позвоночника после оказания помощи он был оставлен на месте ДТП.

Фото: ВКонтакте / Автопартнер, УГИБДД

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