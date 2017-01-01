Ивановцы завоевали на Кубке Беларуси по спортивному зимнему плаванию 21 медаль

Триумфальное закрытие сезона - ФОТО







7-9 апреля в Минске проходил VI этап II открытого Кубка Беларуси по спортивному зимнему плаванию «Белгарт Кубок». В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из 3 стран. Ивановскую область на турнире представляла команда города Иваново в составе: Антошина Анна (тренер), Гавриленкова Таисия (самая юная участница команды – 12 лет), Гавриленкова Татьяна, Лещева Любовь, Людвова Мария, Моругин Александр.

На этом турнире ивановцам удалось завоевать 21 медаль:

Гавриленкова Таисия – 2 бронзовых (25м, 50м. вольный стиль);

Гавриленкова Татьяна - 9 золотых медалей (25м, 50м, 100м, 200м, 450м вольный стиль; 25м, 50м, 100м брасс, 25м баттерфляй).

Людвова Мария - 4 золотых (25м, 50м, 100м брасс; 100м вольный стиль), 2 серебряных (25м, 50м вольный стиль) и одна бронзовая (25м баттерфляй) медаль.

Моругин Александр – 3 золотых медали (25м, 50м, 100м. вольный стиль).

Кроме того, по итогам всех этапов Татьяна Гавриленкова стала победителем Кубка в своей группе.

Этим турниром ивановские зимние пловцы закрыли сезон 2016/2017 годов. Соревнования проходили при температуре воздуха +11°/+8°С; температура воды +6,8°С (категория C по классификации IWSA).

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Фото: пресс-служба администрации г. Иваново