В Иванове пройдет Фестиваль Водных фонариков





28 июля в ивановском парке «Харинка» состоится Фестиваль Водных фонариков

«Согласно древневосточной легенде, спуск фонариков на воду – настоящий ритуал, соблюдение которого поможет воплотить в жизнь все заветные желания, - рассказывают организаторы Фестиваля. - Нужно всего лишь расправить нежные лепестки фонарика и, нашептывая сокровенные мечты, зажечь внутри него огонек».

Для гостей на выбор будут представлены сразу два вида водных фонариков, которые отличаются друг от друга своим предназначением. Так, опустив на водную гладь фонарик в форме лотоса, участник праздника станет на шаг ближе к обретению счастья в отношениях. Можно отправить в плаванье и фонарик-куб, который, в свою очередь, как считается, принесет владельцу материальные блага – айфон, «Мазду» или пятикомнатную квартиру. Для этого на каждой из четырех сторон такого фонарика он должен письменно зафиксировать свои осязаемые стремления.

Завораживающее зрелище сопроводит живая музыка скрипки и саксофона, а мастера светового шоу раскрасят огнями небо над Ивановом.

В этом году ожидается немало сюрпризов. Например, впервые на Фестивале будет работать «горячая линия» смс-сообщений, каждое из которых ведущий озвучит прямо со сцены.

Начало Фестиваля - в 21:00. Вход свободный и без возрастных ограничений.

Подробности: водные-фонарики.рф и vk.com/water_fest_iva

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