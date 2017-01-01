Ивановка нанесла своему мужу травму костылем

Женщине грозит до двух лет лишения свободы





В одном из домов по улице Каравайковой в областном центре между гражданскими супругами произошел конфликт. Во время ссоры ранее судимая за кражу 42-летняя женщина ударила 64-летнего мужа костылем по голове.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье – 2 года лишения свободы.

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