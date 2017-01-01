Новости
сегодня, 11:16
Ивановка нанесла своему мужу травму костылем
Женщине грозит до двух лет лишения свободы
В одном из домов по улице Каравайковой в областном центре между гражданскими супругами произошел конфликт. Во время ссоры ранее судимая за кражу 42-летняя женщина ударила 64-летнего мужа костылем по голове.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье – 2 года лишения свободы.
ключевые слова: костыль травма легкий вред здоровью полиция
- оцените новость:
-
(0)
- 326
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Fantomas24 минуты назадНакостыляла...